Глава Подольска передал квадроциклы и коптеры участникам СВО

Новую партию гуманитарной помощи передали из Подольска в зону спецоперации. В этот раз в доставке принял участие глава городского округа Григорий Артамонов.

На передовую глава округа поехал вместе с руководителем местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Игорем Науменковым. Они передали военнослужащим крупную посылку.

«В нее вошли квадроцикл, антидроновые ружья, коптеры, рации, другую необходимую технику — все, что приближает нашу Победу. Спасибо каждому, кто помогает фронту. Ребята на передовой передают слова благодарности», — прокомментировал Григорий Артамонов.

Также Игорь Науменков напомнил о том, как принять участие в кадровой программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Герои Подмосковья».

Ранее мы рассказывали о том, что жители Подольска отправили автомобили и квадроциклы бойцам СВО.