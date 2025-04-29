Жители Подольска отправили автомобили и квадроциклы бойцам СВО
Сбор организовали представители благотворительного фонда «Башня». Это самая крупная поставка техники из Подольска.
На передовую доставят пикап, УАЗ, три квадроцикла и тележку для перевозки раненых.
«Основная потребность на фронте — это машины, пикапы. Пикап делается специально в таком виде: на него ставится турель, чтобы сбить дроны, чтобы можно было личный состав туда загрузить, патроны», — рассказал волонтер благотворительного фонда «Башня» Александр Даниленко.
Бойцам СВО также передадут квадрокоптеры, радиостанции, детекторы дронов, аккумуляторы, антидроновые ружья и другую технику и оборудование. Волонтеры фонда своими руками сделали медицинские рюкзаки и укомплектовали аптечки.
Просьбы участников спецоперации и их семей для специалистов администрации округа всегда в приоритете. Глава Подольска Григорий Артамонов лично проводит встречи с военнослужащими.
«Стараемся раз в неделю встречаться с теми, кто пришел в отпуск. И соответственно по подразделениям передавать необходимое оборудование с учетом тех запросов, которые идут от их руководства войсковых частей. Отдельную работу мы ведем в рамках нашего местного отделения партии „Единая Россия“. Стараемся раз в квартал собирать достаточно большие грузы», — рассказал Григорий Артамонов.
Фонд регулярно организовывает передачу гуманитарной помощи в 37 военных подразделений. Среди них — Курск, Луганск, Бахмут и другие