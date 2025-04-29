Жители Подольска отправили автомобили и квадроциклы бойцам СВО

Сбор организовали представители благотворительного фонда «Башня». Это самая крупная поставка техники из Подольска.

На передовую доставят пикап, УАЗ, три квадроцикла и тележку для перевозки раненых.

«Основная потребность на фронте — это машины, пикапы. Пикап делается специально в таком виде: на него ставится турель, чтобы сбить дроны, чтобы можно было личный состав туда загрузить, патроны», — рассказал волонтер благотворительного фонда «Башня» Александр Даниленко.

Бойцам СВО также передадут квадрокоптеры, радиостанции, детекторы дронов, аккумуляторы, антидроновые ружья и другую технику и оборудование. Волонтеры фонда своими руками сделали медицинские рюкзаки и укомплектовали аптечки.