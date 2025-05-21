Глава Подольска передал квадрокоптеры бойцам СВО

Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов и глава местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Науменков передали технику одному из участников спецоперации. Два квадрокоптера Mavic 3T получит казачья разведывательная бригада «Терек» в отряде БПЛА «Пересвет».
Технику для военнослужащих приобрели при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. «Каждое такое дело — не просто помощь, а частичка общей поддержки, которую мы отправляем туда, где она особенно нужна», — отметил Григорий Артамонов.
Ранее очередную партию гуманитарной помощи по запросу бойцов СВО собрали в волонтерском центре Подольска. В нее вошли газовые баллоны, строительные материалы, лопаты, рабочие перчатки, продукты питания, средства личной гигиены и необходимые медицинские препараты. В ближайшее время гуманитарная помощь из Подольска будет доставлена на Херсонское направление, где несут службу порядка 60 подольчан.
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