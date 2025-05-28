Глава Подольска передал гумпомощь для отправки в зону СВО

Новую партию гуманитарной помощи отправили на передовую из Подольска. В посылку в том числе вошел металлодетектор.

Груз передали волонтерам глава городского округа Подольск Григорий Артамонов и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Игорь Науменков.

В посылку также вошли вещи, собранные активистками объединения «Климовские феи». С самого начала СВО они организовали пункт сбора помощи.

Первый груз собрали уже в марте 2022 года. Тогда бойцам отправили более 800 килограммов гумпомощи. Всего они организовали свыше 50 крупных отправок на передовую.

«Не остаемся в стороне, сегодня передали для наших ребят из 26-го мотострелкового полка РЭБ, металлоискатели и другие необходимые вещи. Будем оставаться на связи и поддерживать такие инициативы»,— отметил Григорий Артамонов.