Сегодня 11:01 Глава Подольска наградил лауреатов конкурса социально-значимых проектов 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Подольска Спецоперация

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Конкурс лучших социально-значимых проектов имени Игоря Герасимова ежегодно проводится в муниципалитете. Глава округа Григорий Артамонов вместе с председателем совета депутатов Алексеем Никулиным и руководителем местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорем Науменковым вручил награды пяти лауреатам премии.

Победителями конкурса стали Ольга Жукова с проектом «Точка развития», Лилия Насырова и Надежда Громова с инициативой «Парикмахер-волонтер», Зоя Родоман с акцией «Время добрых дел», Антонина Абросимова с проектом «Чтобы зори были тихими…» и Клара Шишова с благотворительной деятельностью жителей микрорайона Климовск по поддержке участников СВО.

Григорий Артамонов отметил, что все авторы проектов искренне любят свой городской округ и реализуют свои инициативы на благо его жителей, ведут активную общественную работу, помогают тем, кому это особенно необходимо, поддерживают участников СВО.

«Каждый из них продолжает дело Игоря Герасимова — почетного жителя города, выдающегося человека, который внес неоценимый вклад в развитие муниципалитета», — сказал глава Подольска. Встреча прошла в рамках реализации проекта «Успех в единстве поколений» партии «Единая Россия».