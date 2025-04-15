Глава Подольска наградил 10 победителей патриотических премий

Десять жителей Подольска получили из рук главы округа Григория Артамонова патриотические премии имени Максима Соколова и Дмитрия Панкова. Каждый год награды вручают горожанам за волонтерскую, просветительскую, благотворительную деятельность.

Вместе с руководителем муниципалитета отличившихся наградил руководитель подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области ветеран боевых действий Игорь Науменков.

По словам Григория Артамонова, премию имени Максима Соколова учредили для поддержки молодежных инициатив, которые меняют мир к лучшему. Из 23 заявок выбрали пять победителей.

«За каждым проектом стоит искреннее желание помогать, объединять, вдохновлять», — отметил он.

Премию имени Соколова вручили Ирине Головочук, основательнице проекта «Мое собачье дело», Виктории Наумовой с проектом «Добровольческое движение, направленное на формирование навыков и безопасности среди молодежи» и Ярославе Гальцевой, которая создала «Чемпионат по авторским настольным играм „Достояние России“».

Помимо этого, награды удостоились Михаил Исаков с проектом «Сила в единстве» и Евгения Мягкова, основательница «Молодежного просветительского форума „Точка развития“».