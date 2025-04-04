Глава Подольска Артамонов подписал соглашение с Ассоциацией ветеранов СВО

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов заключил соглашение с Ассоциацией ветеранов СВО Московской области. Документ направлен на защиту прав участников специальной военной операции, их социальную адаптацию, медицинскую помощь, трудоустройство, а также поддержку семей бойцов.

Подольское отделение Ассоциации начало свою деятельность в феврале 2025 года под руководством ветерана боевых действий Игоря Науменкова. На данный момент в объединении состоят 26 человек, и их число продолжает расти.

«Сегодня сделали важный шаг для поддержки наших героев — подписали соглашение между Ассоциацией ветеранов СВО Московской области и Подольском. Эта организация объединяет воинов. Ее главные задачи — защита их прав, содействие в социальной адаптации, медицинском обслуживании, трудоустройстве, а также забота о семьях бойцов. Наше сотрудничество позволит усилить работу во всех этих направлениях», — сказал Артамонов.

Соглашение с Ассоциацией ветеранов СВО уже подписали 35 муниципалитетов Московской области. Торжественная церемония подписания прошла в ДК «Подмосковье» в Красногорске. Ассоциацию возглавляет заместитель министра инвестиций, промышленности и науки региона Кирилл Лосунчуков.