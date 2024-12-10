Глава Подольска передал экипировку бойцу СВО

Житель городского округа, который принял решение отправиться добровольцем в зону специальной военной операции, встретился с главой Подольска Григорием Артамоновым. Для военнослужащего было приобретено необходимое на фронте обмундирование.

Подольчанин является отличным специалистом по управлению беспилотными летательными аппаратами. Он рассказал, что решил отправиться в зону СВО по примеру коллеги, который одним из первых записался в ряды добровольцев. «Для меня он — настоящий пример мужества и патриотизма», — поделился боец.

Родные военнослужащего поддержали его решение. Мать и отец жены подольчанина являются жителями Белгорода и не раз вынуждены были укрываться от атак ВСУ в подвалах

Доброволец получил от главы городского округа экипировку, рацию, шлем и специально изготовленные шевроны с гербом Подольска. «Уверен, что он внесет неоценимый вклад в СВО, своим профессионализмом защитив тысячи семей от агрессора», — отметил Григорий Артамонов.

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