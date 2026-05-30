Глава Пентагона: США намерены найти способ помочь Украине «обороняться»
Глава Пентагона Пит Хегсет не обещал поставить ракеты для системы ПРО Patriot Украине, но выразил готовность искать способы помочь Киеву обороняться. Об этом сообщил ТАСС.
На встрече с прессой в посольстве США в Сингапуре Хегсета попросили прокомментировать обращение президента Украины Владимира Зеленского с просьбой о поставке боеприпасов. Глава Пентагона заявил, что США помогли Киеву, чем могли. Он добавил, что воодушевлен тем, какие средства выделяет ЕС Украине.
«Мы хотим, чтобы они могли обороняться, и мы найдем способ убедиться в том, что мы можем им в этом помочь», — заявил военный министр.
Ранее Зеленский направил письмо в адрес президента Дональда Трампа и в Конгресс США. Он написал, что ВСУ не хватает вооружений, особенно боеприпасов для систем противоракетной обороны, в частности, с ракетами PAC-3 для зенитных комплексов Patriot.