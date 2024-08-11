Экс-дипломат Того: Украина распадется на 3 части, если не начнет переговоры с РФ

Украина может развалиться на три части, если не начнет мирные переговоры с Россией. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии Кадзухико Того.

«Отказ США и Великобритании от переговоров с Россией может привести к распаду Украины на три части. В ближайшие три месяца Россия может продвинуться настолько, насколько получится, возьмет столько, сколько сможет, и сделает так, чтобы Украина уже больше не поднялась <…>. Тогда Украина может распасться на три части», — заявил экс-дипломат.

Восточная Украина отойдет России, Западная — Европе, а в середине останется «маленькая Украина с Киевом», предрек Того. Украине и Западу не стоит игнорировать мирные предложения президента России Владимира Путина, так как требования Киева о границах 1991 года нелепы. Если дело дойдет до раздела Украины, то условия российского лидера, выдвинутые в июне, «покажутся сладким сном, мечтой», заявил японский дипломат.

Японский депутат Мунэо Судзуки, несмотря на предупреждения, посетил Россию в конце июля. Он встретился с представителями МИД и Росрыболовства.