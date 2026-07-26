Глава ОП Запорожской области назвал Зеленского законной целью для армии России

Президент Украины Владимир Зеленский, главком ВСУ Михаил Драпатый и их соратники — законные цели для российской армии, заявил председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев. Об этом сообщил ТАСС .

«Владимир Зеленский, Михаил Драпатый и прочие — законные цели для нашей армии. Это оголтелые террористы, купленные Западом, и у них не осталось ничего святого», — отметил Бибаров-Государев.

По его словам, за теракт в Кирилловке киевская верхушка должна понести наказание.

«Полагаю, что за такие преступления должны последовать удары возмездия, направленные не только против военной инфраструктуры ВСУ, но и персонально против лиц, которые фактически сегодня стоят за этими преступлениями», — подчеркнул глава ОП.

Накануне ночью ВСУ нанесли удар по турбазам в приазовском поселке Кирилловка Запорожской области. В результате погибли 12 человек, в том числе дети, еще 19 получили ранения.