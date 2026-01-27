Глава округа Пушкинский вручил молодым семьям жилищные сертификаты

2026 год для молодых семей муниципалитета начался с радостного события. Сертификаты на приобретение или строительство жилья в торжественной обстановке вручил глава округа Пушкинский Максим Красноцветов

Сертификат на жилье для молодых семей — это шанс перестать зависеть от аренды и планировать жизнь на годы вперед. Это не только материальная помощь, но и гарантия стабильности, шанс обрести собственное жилье и создать для детей благоприятную среду.

«Хотели бы поблагодарить администрацию округа, правительство Московской области за то, что предоставляют такие шансы для молодых семей. Потому что самим этого очень сложно добиться в современном мире. Очень рады, что есть такая возможность, и государство предоставляет такие шансы», — отметили супруги Кондрюк.

Среди будущих новоселов — семьи участников специальной военной операции. Для них это знаковый момент, позволяющий решить квартирный вопрос. Семья Деннер поделилась, что команда губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и глава округа Пушкинский Максим Красноцветов быстро отреагировали на заявление семьи военнослужащего и положительно решили вопрос.

Свидетельства выдаются семьям в рамках федерального проекта «Содействие субъектам РФ в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг», государственной программы Московской области «Жилище» на 2023–2033 годы. Программа действует в округе не один год. Ее механизм отработан до мелочей. Уже 11 молодых семей воспользовались этим правом и приняли участие в программе.

Максим Красноцветов отметил, что комфортное и безопасное жилье — это основа для стабильного развития. Он пожелал семьям благополучия и взаимопонимания.