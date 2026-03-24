Глава округа Пушкинский провел встречу с семьями бойцов СВО

В ходе диалога детально проработали частные ситуации, озвученные женщинами. Особое внимание уделили адресной помощи и оперативности в решении бытовых вопросов.

Максим Красноцветов отметил, что семьи бойцов находятся под постоянным шефством и вниманием со стороны администрации и волонтерских организаций, но иногда возникают вопросы, требующие личного участия. Также глава округа рассказал о масштабных переменах в трех ключевых сферах: здравоохранения, благоустройства и культуры.

«Поддержка тех, чьи близкие сейчас выполняют боевые задачи — наш безусловный приоритет. Мы рядом и всегда в диалоге», — прокомментировал встречу Максим Красноцветов.

Анна Дунаева добавила, что депутатский корпус также держит на контроле все поступившие просьбы и готов оказывать содействие в их оперативной реализации.