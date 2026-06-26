Глава округа Пушкинский передал мотоцикл волонтерам для отправки в зону СВО

25 июня глава Пушкинского Максим Красноцветов 25 июня передал мотоцикл руководителю волонтерской группы «Своих не бросаем» Алене Нарыжной. В ближайшее время техника будет отправлена в зону специальной военной операции.

Алена Нарыжная — одна из самых активных жителей округа. Ее волонтерская группа «Своих не бросаем» системно поддерживает бойцов и медиков, собирает и комплектует аптечки и медицинские рюкзаки. Один из проектов — «Рюкзак жизни»: тактический рюкзак для оказания помощи до эвакуации в госпиталь. Группа также регулярно отправляет средства гигиены, бытовую химию и специализированное оборудование.

«Мы оказываем помощь военнослужащим и их семьям в решении самых разных вопросов — от ремонта жилья до юридических и бытовых проблем. Вместе с волонтерами, депутатами и неравнодушными жителями продолжаем формировать гуманитарные грузы. Поддержка тех, кто сегодня защищает интересы нашей страны, и помощь фронту — наш приоритет», — отметил Максим Красноцветов.

За время работы волонтеры совершили сотни поездок в зону СВО. Их помощь не ограничивается фронтом: за 2022–2024 годы они собрали и отправили более 15 тысяч новогодних подарков для детей из прифронтовых городов.

В июле 2024 года муж Алены, военный кинолог Дмитрий Нарыжный, погиб при выполнении боевого задания. Но она продолжила руководить группой. В 2025 году губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил ей премию «Мы рядом. Доброе дело».