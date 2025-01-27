Глава округа Мытищи Юлия Купецкая провела встречу с бойцом СВО

Встреча главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой с участником специальной военной операции прошла в местном отделении партии «Единая Россия». Собравшиеся побеседовали о мерах поддержки бойцов и членов их семей, обсудили работу волонтеров.

Помимо этого, на встрече поговорили об основных потребностях защитников, находящихся на передовой. По словам Юлии Купецкой, каждую заявку с фронта обрабатывают индивидуально, ее передают из рук в руки.

«Под запрос приобретаем сложное техническое оборудование, одежду и все то, что помогает ребятам на передовой. Также мы всегда на связи с близкими военнослужащих, готовы оказать содействие в решении разных вопросов: от бытовых до юридических», — добавила секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

Напомним, любой желающий может помочь военнослужащим спецоперации. Вещи, продукты питания, медикаменты и другую гуманитарную помощь принимают в отделении партии «Единая Россия» в Мытищах по адресу: улица Мира, дом № 37.