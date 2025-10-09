Нет повода для смеха: на что стоит обратить внимание в угрозах Зеленского

К угрозам Владимира Зеленского погрузить во тьму Курскую и Белгородскую области нельзя относиться легкомысленно. На это есть несколько причин, указал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

Почему на Украине заговорили о блэкауте российского приграничья Журналист отметил, что столкнулся со скептическим отношением к заявлениям президента Украины: мол, всего неделю назад он обещал блэкаут Москве, а теперь снизил планку «всего лишь» до двух российских регионов. «Во-первых, это „всего лишь“ — тоже люди. Которые уже сейчас в Белгороде испытывают трудности и со светом, и с водой, а в перспективе — и с теплом», — обратил внимание Коц.

Он добавил, что региональные власти при поддержке федерального центра оперативно работают над восстановлением и готовятся к худшему. Однако на этих территориях ВСУ планомерно и системно атакуют объекты энергетики, а также пытаются ударить по мощностям, на которые можно перекинуть электричество с соседних территорий.

«Я думаю, с первыми заморозками Киев эту деятельность усилит. И повода для смеха тут нет вообще», — сказал Коц.

Фото: РИА «Новости»

Зеленский раскрыл свои наполеоновские планы случайно? По его мнению, Курскую область Зеленский упомянул неслучайно, и дело даже не в АЭС. Вполне возможно, что глава киевского режима проговорился о наполеоновских планах. Коц напомнил, что и этот регион, и Белгородчина обеспечивают около 65% железной руды для нашей металлургии, а значит, и ВПК.

Потушить ГОКи — задача, конечно, посложнее, чем выключить областной центр. Они и подальше от границы. Но идея такая может зародиться и в его воспаленном мозгу, а может быть, и подсказана теми, кто пытается нас максимально ослабить.

Фетиш Зеленского по поводу погружения Москвы во тьму и черный дым пока что остается нереализованным — до столицы еще нужно добраться. «В том числе и для этого он выпрашивает „томагавки“. Дадут JASSМы — тоже хорошо. Там есть модификации на 1000 километров», — пояснил военкор. Коц обратил внимание, что Россия наносит украинской энергетике несопоставимо больший урон, но пора отвыкнуть недооценивать Киев.