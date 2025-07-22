Глава Одинцовского округа провел встречу с волонтерами в микрорайоне Наташино

Одно из самых активных волонтерских объединений Одинцовского округа работает на месте бывшего солдатского клуба в Наташино с самого начала специальной военной операции. Народный фронт шьет, плетет и всем, чем может, помогает передовой.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил волонтерский штаб и уточнил текущие запросы — обсудили покупку дополнительной техники и расходных материалов, а также расширение мастерской. Данным вопросом займутся. Имеющейся площади волонтерам не хватает. Объединение насчитывает свыше 240 неравнодушных жителей. Клубное здание, построенное еще в 60-х годах, официально стало муниципальным в июне прошлого года — для волонтеров оборудовали небольшую мастерскую, но часть добровольцев трудится дома.

Волонтеры создают маскировочные сети, шьют чехлы для винтовок, рюкзаки под дроны, маскхалаты и камуфляжные накидки — все строго по заявкам от военнослужащих с передовой.

Одним из первых, кто поддержал волонтерское движение, стал отец Георгий — настоятель храма Живоначальной Троицы в Ершово. Активисты тесно взаимодействуют с организацией «Золотые руки ангела» из Звенигорода. Помощь направляется адресно — сразу бойцам, без посредников, и охватывает 16 воинских подразделений.