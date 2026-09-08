Глава Мытищ вручила медали семьям погибших бойцов СВО

Комиссия оценивала не только факт утраты, но и социальную активность женщин, их трудовую биографию и вовлеченность в общественную жизнь округа. Такой подход позволяет отдать должное не только трагедии, но и стойкости, с которой женщины продолжают жить и помогать другим.

«Ваши родные — настоящие герои, и их подвиг навсегда останется в нашей памяти. Мы готовы откликаться на каждое ваше пожелание, оперативно решать любые вопросы и делать все возможное, чтобы трудности преодолевались легко и быстро», — обратился к женщинам Александр Легков.

Завершилось мероприятие выступлением лауреата фестиваля «Звуки Победы. Единство» Мирона Петрова.