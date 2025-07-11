Глава Мытищ провела встречу с участником спецоперации

В отделении партии «Единая Россия» в Мытищах прошла встреча с военнослужащим. С ним пообщались секретарь местного отделения Юлия Купецкая и представители Ассоциации ветеранов СВО.

На передовой житель Мытищ служит с 2022 года. Он уже спас сотни жизней бойцов, вытаскивая их с поля боя и оказывая помощь. После реабилитации он вновь собирается вернуться в зону СВО.

«На встрече передали „Кортесу“ приобретенное по его запросу медицинское оборудование — кардиомонитор и транспортный аппарат ИВЛ. Он пришел не один, а с прекрасной дочерью, для которой папа — главный герой», — сказала Юлия Купецкая.

Напомним, что собирать гуманитарную помощь в округе продолжают в штабе фонда «От сердца к сердцу», молодежном центре «Импульс», Дворце культуры «Яуза», местном отделении партии «Единая Россия», Ледовом дворце «Арена Мытищи» и Штабе волонтеров на улице Мира.