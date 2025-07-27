Глава Мытищ провела встречу с участником спецоперации

Встреча с бойцом СВО прошла в общественной приемной партии «Единая Россия» в Мытищах. Глава округа передала ему гуманитарную помощь.

Участниками мероприятия стали секретарь местного отделения партии Юлия Купецкая, председатель Совета депутатов округа Андрей Гореликов, руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Гончарук и руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО в Мытищах Сергей Пудов.

Посылку передали для военнослужащих, которые сейчас находятся в отпуске. В нее вошли 3D-принтер и специальные катушки к нему, коптер, прицел ночного видения и тепловизионные одеяла. Кроме того, волонтеры фонда «От сердца к сердцу» изготовили маскировочные сети.

В свою очередь военнослужащий передал в музей мытищинского отделения Ассоциации ветеранов СВО трофей с фронта — вражеский дрон.

«Всегда берем обратную связь по отправляемому оборудованию, чтобы быстро адаптироваться к существующим условиям и доставлять только то, что надежно показало себя „за ленточкой“. Остаемся на связи с ребятами и их близкими, чтобы оперативно подключаться к решению возникающих вопросов», — сказала Юлия Купецкая.