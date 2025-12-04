Глава Мытищ провела встречу с бойцом СВО

Мытищинский боец вернулся домой из зоны проведения спецоперации на время отпуска. Он рассказал, как проходит служба на передовой, какая помощь необходима в данный момент, с учетом наступления холодов. Поговорили и о том, как происходит взаимодействие администрации и членов семьи военнослужащего, пока он стоит на защите Родины. Такие мероприятия организуют в округе регулярно, чтобы оперативно оказывать содействие в решении возникающих вопросов и ситуаций.

