Глава Мытищ провела встречу с бойцом СВО

Участник спецоперации с позывным Давыд, который сейчас находится в краткосрочном отпуске, посетил Единый центр поддержки участников СВО и их семей в Мытищах. Глава городского округа Юлия Купецкая пообщалась с военнослужащим и передала ему собранную гуманитарную помощь.

Представители центра вручили бойцу тепловизионные одеяла, дизельный генератор и маскировочные сети — именно эти позиции он указал в своей заявке. Все необходимое передали Давыду лично в руки, чтобы он мог забрать это с собой на передовую.

«В муниципалитете внимательно относятся к каждому обращению от участников СВО и стараются отрабатывать запросы максимально точно и оперативно», — подчеркнула Юлия Купецкая.

Особое место в переданном грузе заняли детские письма и рисунки от школьников. Эти весточки поддержки военнослужащие бережно развешивают в блиндажах и часто берут с собой при выполнении боевых задач — для бойцов такие послания становятся не только теплым напоминанием о доме, но и важным источником моральной силы.