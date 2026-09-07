Глава Мытищ провела встречу с бойцом СВО

Глава Мытищ Юлия Купецкая встретилась с военнослужащим с позывным «Бэтмен» и его женой в Едином центре поддержки участников СВО и их семей. Бойцу передали станцию радиоэлектронной борьбы и необходимое оборудование.

Военнослужащего мобилизовали в 2022 году, вскоре он отправится на передовую. За проявленную доблесть его наградили медалями «За участие в специальной военной операции», «За воинскую доблесть» II степени и «За службу Родине». Во встрече также приняли участие депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков и председатель Совета депутатов Мытищ Андрей Гореликов.

«Наша задача — чтобы каждый боец твердо знал: пока он стоит на защите Родины, о нем самом и его родных позаботятся, а при любых трудностях им оперативно помогут. Мы держим эти вопросы на постоянном контроле», — подчеркнул депутат Московской областной Думы Александр Легков.