Глава Мытищ провела рабочую встречу с участниками СВО

Администрация Мытищ продолжает поддерживать семьи и самих военнослужащих специальной военной операции. Встреча с участниками спецоперации, которые сейчас находятся в краткосрочном отпуске, прошла в местном отделении партии «Единая Россия».

Техническое оборудование и маскировочные сети, изготовленные волонтерами проекта «От сердца к сердцу», передали для казаков из Мытищ с позывными «Есаул» и «Дюся». Сотрудники администрации приобрели генератор, тепловизионный прицел, дрон и также изготовили маскировочные сети по просьбе бойца с позывным «Тихий».

Военные также получили открытки с теплыми пожеланиями от наших жителей, написанные на Дне городского округа. Эти трогательные слова поддержки бойцы всегда перечитывают с особым вниманием.

Другие пункты сбора гуманитарной помощи также работают в Мытищах на улице Юбилейная, дом 27, улице Силикатная, дом 12, улице Мира, дом 2А, улице Мира, дом 37, улице Летная, дом 17, улице Мира, дом 9.