Глава Мытищ поздравила жительниц округа с Днем матери

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая пригласила матерей и вдов участников спецоперации на концерт. Торжественное мероприятие прошло 26 ноября в обновленном театре «ФЭСТ».

Творческие номера от профессиональных коллективов порадовали зрителей. Юлия Купецкая также вручила новый знак отличия городского округа Мытищи — медаль «Опора. Надежда. Вера» матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении военной службы в ходе проведения спецоперации.

«Низкий поклон за беспримерное терпение, самоотверженность и силу духа», — сказала руководитель муниципалитета.

Обращаясь ко всем мамам, собравшимся в этот день в большом зале театра, Юлия Купецкая подчеркнула, что никакие современные технологии не смогут заменить главное чудо — появление ребенка на свет.

«На это способна только мама. Ее сердце наполнено бесконечной любовью. Только мамины руки могут согреть душу, а добрые слова и мудрые советы помочь в самой непростой ситуации. Ребенок — это желанный подарок, дар свыше. И пусть счастливых семей с детьми в нашей стране будет как можно больше», — пожелала глава Мытищ.