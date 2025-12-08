Глава Мытищ передала гумпомощь участнику СВО

Глава Мытищ Юлия Купецкая встретилась с военным спецоперации, который приехал на время отпуска. Гуманитарную помощь, собранную по его просьбе, глава передала бойцу лично в руки.

Боец специальной военной операции из Мытищ имеет литературный талант и пишет стихи. Сослуживцы дали ему позывной «Поэт».

Более трех лет боец служит на «Защите Родины» в инженерно-саперном подразделении. Сейчас он приехал в отпуск к своим родным.

Военнослужащий успел посетить школу № 10, где провел открытый урок о важности писем, отправленных с фронта, и вместе с учениками изготовил открытки для военнослужащих.

Сейчас «Поэт» готовится к обратной дороге «за ленточку», поэтому ему передали аккумуляторы для беспилотников, тепловизионные одеяла и маскировочные сети.

Такие встречи организуют в округе регулярно, чтобы оперативно оказывать содействие в решении возникающих вопросов и ситуаций.