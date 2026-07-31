Глава Мытищ передала гуманитарную помощь бойцу СВО

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая совместно с сотрудниками администрации передала гуманитарную помощь бойцу с позывным Бать. Груз был сформирован по заявке участника специальной военной операции.

Боец с позывным Бать находится в отпуске и приехал на личную встречу с главой Мытищ Для повышения мобильности передвижения подразделения ему передали УАЗ «Патриот». Машина отлично показала себя в условиях специальной военной операции. Автомобиль прошел все проверки, техническую диагностику и готов к использованию.

Также по заявке бойца сформировали гуманитарный груз: носилки, маскировочные сети, антидроновые одеяла, медикаменты, мониторы и продукты питания. Совместно с помощью участнику СВО передали ценные письма от юных мытищинцев со стихами и рисунками.

«В Мытищах налажена единая работа по поддержке участников СВО и их семей. Наши общественные и волонтерские организации, партия „Единая Россия“, Ассоциация ветеранов СВО работают как один механизм. Все просьбы отрабатываем индивидуально, помогаем с возникающими вопросами», — отметила Юлия Купецкая.