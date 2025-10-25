Глава Мытищ Юлия Купецкая встретилась с семьями участников СВО

В городском округе Мытищи продолжаются регулярные встречи представителей администрации с семьями бойцов СВО. В ЦКД «Марфино» 23 октября за одним столом собрались жены, мамы и дети бойцов, которые сейчас стоят на страже мирного неба.

Благодаря такому общению есть возможность из первых уст узнать запросы близких военнослужащих и оперативно подключиться к решению насущных вопросов. Кто-то обращается за медицинским обследованием, оказанием гуманитарной помощи, другие — с бытовыми проблемами.

На встрече обсудили развитие юнармейского движения в Марфино и близлежащих населенных пунктах. Также возник вопрос с организацией подвоза детей до нового корпуса Марфинской школы в деревне Сухарево. Данные темы будут проработаны с директором образовательного учреждения.

Напомним, по всем вопросам военнослужащие и их семьи могут обратиться в Центр поддержки участников СВО и членов их семей:

122 (круглосуточно), 8 (985) 858-38-74, Мытищинское отделение Ассоциации ветеранов СВО: 8 (901) 744-93-92 и Отдел поддержки участников СВО и их семей администрации Мытищ: 8 (495) 583-73-73.