Глава Мытищ Юлия Купецкая встретилась с матерями погибших бойцов СВО

Руководитель муниципалитета Юлия Купецкая побеседовала с мамами военнослужащих специальной военной операции, погибших при исполнении служебного долга. Глава пообещала продолжить работу по увековечиванию памяти воинов.

Мероприятие стало данью уважения женщинам, воспитавшим защитников Родины. Встречу приурочили ко Дню матери.

Собравшиеся задали главе Мытищ Юлии Купецкой волнующие их вопросы. Она выразила признательность и готовность оказать помощь в решении проблем. Помимо этого, руководитель муниципалитета пообещала участницам встречи, что память о погибших всегда будет ориентиром для молодежи.

Парты Героев, Аллея памяти, экскурсии в музей — часть работы по увековечению памяти бойцов специальной военной операции. Создать мемориал планируют в следующем году.

Главной задачей Юлия Купецкая назвала максимальную заботу, внимание и помощь мамам героев. Глава поздравила их с предстоящим праздником и преподнесла цветы и подарки.

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