Глава Мытищ Юлия Купецкая провела встречу с родственниками бойцов СВО

В библиотеке имени Дмитрия Кедрина в Мытищах глава округа Юлия Купецкая встретилась с родными бойцов специальной военной операции, которые сейчас находятся на передовой. Участники обсудили меры поддержки защитников и их близких.

На мероприятии собрались также председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов, руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Гончарук и руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО городского округа Мытищи Сергей Пудов.

Как отметила Юлия Купецкая, необходимо окружить заботой родственников военнослужащих и показать им, что они не одни.

«Мы всегда на связи и подключаемся к решению самых разных вопросов. Будь то отправка гуманитарных грузов, бытовые проблемы, медицинская и юридическая помощь — сложность и направленность запросов не имеют значения, поможем со всем», — добавила руководитель муниципалитета.

Также на встречу приехали действующие бойцы, которые сейчас находятся в отпуске. Вместе с ними обсудили тему гуманитарной помощи.

«Адресно отработаем каждую просьбу. Верим, что наши дорогие защитники совсем скоро вернутся домой с такой важной для всех нас Победой!» — заключила Юлия Купецкая.

Отметим, что родственники бойцов могут обратиться с любыми вопросами в Центр поддержки участников СВО и членов их семей лично по адресу: город Мытищи, улица Мира, дом № 9, позвонить по телефону 8 (985) 858-38-74 или по круглосуточному номеру 122. По тому же адресу в Мытищах работает Социальный координатор регионального отделения государственного фонда «Защитники Отечества», телефон 8 925 275-19-73. Близких защитников проконсультируют и в Мытищинском отделении Ассоциации ветеранов СВО по телефону 8 (901) 744-93-92.