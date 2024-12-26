Глава Мытищ Юлия Купецкая провела встречу с бойцом СВО и его семьей

Участник специальной военной операции на Украине из Мытищ сейчас находится в отпуске. Военнослужащий с позывным Нона, удостоенный медалей «За отвагу» и «За воинскую доблесть», пришел на встречу вместе со своей семьей.

Глава муниципалитета Юлия Купецкая и председатель окружного совета депутатов Андрей Гореликов встретились с бойцом специальной военной операции и его близкими в местном отделении партии «Единая Россия». Защита страны — обязанность патриота, считает военный из Мытищ, а поддержка близких и вера в победу — самое важное. Семья бойца, со своей стороны, оказывает посильную помощь не только ему, но и другим бойцам.

Перед новогодними торжествами представители администрации подготовили сладкие подарки защитникам. Глава Мытищ и семья бойца смогли обсудить текущие вопросы, программы помощи военным и их семьям, а также главные нужды ребят в зоне специальной военной операции.