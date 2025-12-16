Глава Мытищ Юлия Купецкая провела личный прием жителей

Встреча прошла в администрации городского округа. Основной темой стала отправка гуманитарной помощи в зону спецоперации.

Атаман станицы Вешки Юрий Пермяков обсудил с главой городского округа сбор и доставку детских новогодних подарков в Луганскую Народную Республику. Поездка состоится в ближайшее время, чтобы успеть подарить ребятам из новых присоединенных территорий праздничное настроение. Осталось решить только организационные вопросы.

Также на встрече обсудили земельно-имущественные вопросы жителей и взаимодействие администрации с российским военно-историческим обществом. Юлия Купецкая дала разъяснения по каждому обращению. Профильные специалисты взяли в работу ситуации, требующие особой проработки.

Личные приемы в администрации Мытищ проходят еженедельно, записываться необходимо заранее. Сделать это можно по электронной почте: glavagomytyshi@internet.ru или inform@mytyshi.ru.