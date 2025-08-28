Глава Мытищ Юлия Купецкая поздравила дочь участника СВО с Днем знаний

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поздравила дочь участника СВО с Днем знаний и вручила ей ранец с канцелярией в рамках проекта «Собери ребенка в школу». Подарки получил и младший брат Владислав.

Арина — гордость семьи. Она помогает маме по дому и заботится о Владиславе.

«Маленькая Арина в этом году идет в 1 класс. На учебный процесс настроена очень серьезно, будет постигать азы знаний в образовательном комплексе № 32», — отметила Юлия Купецкая.

Подарки вручили младшему Владиславу и супруге бойца. Наборы школьных принадлежностей, яркие канцтовары, развивающие игры — все это призвано помочь детям в освоении школьной программы.

«Отец семейства был мобилизован осенью 2022 года. Без сомнений пришел по повестке в военкомат, чтобы встать на защиту Родины. В июле 2024 года, при выполнении боевых задач на Сватовском направлении героически погиб. Посмертно награжден орденом Мужества», — сказала Юлия Купецкая.

Юлия Купецкая особое внимание уделила жене участника СВО. Она выслушала ее вопросы и заверила о готовности помочь.

Семьи бойцов СВО могут обратиться за помощью в Центр поддержки, к социальному координатору фонда «Защитники Отечества», в отделение Ассоциации ветеранов СВО или в отдел поддержки администрации городского округа Мытищи.