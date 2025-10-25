Глава Мытищ Юлия Купецкая передала коптер бойцу СВО

Глава городского округа Юлия Купецкая 23 октября встретилась с участником специальной военной операции в местном отделении партии «Единая Россия». По запросу военнослужащего приобретен коптер, который поможет ему в выполнении боевых задач.

Мытищинский боец с позывным «Москва» уже более двух лет отстаивает свободу и независимость Родины в зоне СВО, сейчас приехал домой в отпуск.

Кроме того ему передали маскировочные сети от волонтеров «От сердца к сердцу».

«Москва» пришел на встречу не один, а с любимой супругой и сыновьями. Они — его надежный тыл и главная опора. Жена героя — человек с активной гражданской позицией, организует творческие вечера в поддержку семей и участников СВО, пишет стихи, которые отправляет военнослужащим и их близким. А также она представила округ в полуфинале конкурса «Женщина-герой 2025».

Напомним, в городском округе Мытищи работают пункты сбора гуманитарной помощи на улице Юбилейная, дом 27, штаб фонда «От сердца к сердцу», улице Силикатная, дом 12, МЦ «Импульс», улице Мира, дом 2А, ДК «Яуза» и дом 37 и улице Летная, дом 17, ЛД «Арена Мытищи».