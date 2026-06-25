Глава Можайска вручил подарки юному участнику сборов «Бородино» из Курска

Среди них — десятилетний Сережа Боев из Курской области. После вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область мальчик каждый день выходил на дорогу у своего дома в бронежилете и с российским триколором в руках, чтобы поддержать проезжающие военные колонны. Солдаты останавливались, чтобы пожать ему руку, дарили шевроны и флаги своих подразделений.

На сборах Сережа вместе с другими ребятами прошел экскурсии, строевую и военную подготовку, полосы препятствий, встретился с участниками специальной военной операции и Героями России.

На церемонии закрытия смены глава Можайского округа Денис Мордвинцев и руководитель благотворительного фонда «Струна» Валентина Лаврова вручили мальчику памятные сувенирные наборы — один от администрации округа, другой от фонда.

«В своем юном возрасте он стал талисманом и символом Победы для многих наших бойцов, которые сегодня защищают нашу историю, нашу Родину и нас с вами. Он пример для всех нас», — сказал Мордвинцев.