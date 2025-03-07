Глава Можайска поздравил матерей и жен бойцов СВО с 8 Марта

Праздничное мероприятие состоялось в выставочном зале Можайского культурно-досугового центра. Глава муниципалитета Денис Мордвинцев поздравил с Международным женским днем матерей, жен и детей участников СВО.

Денис Мордвинцев подчеркнул, что именно тепло, любовь и стойкость дорогих женщин помогают героям выполнять свой воинский долг. «Вы — хранительницы домашнего очага, та сила и поддержка, которая необходима ребятам», — обратился к участницам торжества глава Можайска.

С наступающим праздником женщин поздравили почетные гости — Можайский городской прокурор Александр Неплюев, глава совета депутатов округа Лидия Афанасьева, депутаты Московской областной думы Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова, социальный координатор фонда

«Защитники Отечества» Галина Аксенова и другие общественные деятели.

Волонтеры и юнармейцы и волонтеры подарили каждой женщине букет цветов. Коллективы Можайского культурно-досугового центра показали на сцене свои самые яркие и талантливые номера.

Параллельно с мероприятием Комитет семей воинов Отечества организовал мастер-класс для детей, которые своими руками сделали трогательный подарок к 8 Марта для любимых мам.