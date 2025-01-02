Глава Можайска Денис Мордвинцев поздравил участника СВО с Новым годом

Жителя села Бараново и участника СВО Романа Гомыляева поздравил с Новым годом лично глава городского округа Можайск Денис Мордвинцев. Он передал семье бойца подарки.

Роман Гомыляев ведет в селе личное подсобное хозяйство: разводит гусей, уток, баранов и куриц. Ранее он поучаствовал в образовательном проекте «Школа фермера».

С Новым годом его поздравили глава муниципалитета и председатель Совета депутатов Можайского округа Лидия Афанасьева. Они вручили мужчине подарочные наборы и пожелали успехов в сельском хозяйстве и развитии туристического потенциала округа.

«Забота о ребятах и их семьях — самое главное, что мы с вами можем сегодня сделать. Родные наших защитников должны быть окружены вниманием и заботой!» — сказала Лидия Афанасьева.

Ранее мы рассказывали о том, что Денис Мордвинцев поздравил с Новым годом семьи участников СВО.