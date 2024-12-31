Глава Можайска Мордвинцев поздравил с Новым годом семьи участников СВО

Глава городского округа Можайск Денис Мордвинцев и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова поздравили семьи участников специальной военной операции. Они навестили родственников, чьи сыновья и мужья погибли во время выполнения боевых задач.

Екатерина Коростелева простилась с сыном Алексеем. У героя остались маленькие брат и сестра. Екатерина Валентиновна помогает супругу по дому и увлекается психологией.

Соседки Вера Кувшинова и Елена Жукова потеряли мужей, которые воевали в зоне специальной военной операции. Обе воспитывают дочерей. Они испекли пирог к приезду главы округа и координатора «Защитников Отечества». Денис Мордвинцев предложил им поучаствовать в поздравлении ветерана и к 12 января подготовить подарок для Татьяны Гавриловны Савченковой.

Анастасия Богачева воспитывает сына Сергея. Мальчик помогает маме по дому и готовится поступать в высшее учебное заведение.

«У каждой семьи свои заботы и вопросы, которые нужно решить. Обязательно поучаствуем и поможем там, где это будет необходимо», — отметил Денис Мордвинцев.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.