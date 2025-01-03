Глава Можайска Денис Мордвинцев поздравил участника СВО с Новым годом

Жителя Можайского округа и участника спецоперации Олега Шатохина поздравили с Новым годом глава муниципалитета и председатель окружного Совета депутатов. Семье мужчины передали подарки.

Олег Шатохин получил ранение в бою в 2022 году и отправился на реабилитацию. Сейчас семья живет в частном доме в одной из деревень Можайского округа, воспитывает двух дочерей.

Поздравили с Новым годом Олега глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев и председатель Совета депутатов Лидия Афанасьева.

«Пусть 2025 год принесет вам мира, счастья, здоровья и радости. Желаю исполнения самых заветных желаний, тепла и уюта в вашем доме», — сказал Денис Мордвинцев.

Ранее мы рассказывали о том, что глава муниципалитета также поздравил с Новым годом участника СВО и жителя села Бараново Романа Гомыляева. Семья бойца также получила подарки.