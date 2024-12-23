Глава Мособлдумы подарит конструктор первокласснику из Балашихи

В рамках всероссийской акции «Елка желаний» председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров возьмут на себя воплощение желаний детей. Им достались письма ребят из городского округа Балашиха.

Игорь Брынцалов снял с елки шар, в котором находилось письмо от Дениса, ученика первого класса. Мальчик рассказал, что помогает маме по дому и мечтает о конструкторе в подарок.

Сергей Юров также принял участие в акции и прочитал письмо 11-летнего Кирилла, чей отец является участником специальной военной операции. В настоящее время Кирилл живет с мамой и дедушками, и в своем письме к Деду Морозу он просит самокат.

Акция «Елка желаний» была инициирована президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время всероссийского онлайн-марафона «#Мы вместе». В этом году она проходит уже в седьмой раз и традиционно привлекает внимание главы государства и членов правительства.