Глава Лосино-Петровского принял участие в открытии выставки в музее ВВС

Новые экспозиции «Зарождение и развитие воздухоплавания и авиации в России» и «ВВС в годы мирного строительства 1922–1941 годов» презентовали в Центральном музее Военно-воздушных сил. Участие в открытии выставок принял глава Лосино-Петровского городского округа Сергей Джеглав.

На выставке представили экспонаты, повествующие об истории отечественного воздухоплавания и авиации. Здесь можно узнать больше о первопроходцах неба — конструкторах, инженерах и летчиках, а также об их подвигах.

«Сегодня в ходе специальной военной операции авиация вновь демонстрирует свою ключевую роль: в разведке, боях, в спасении жизней», — сказал Сергей Джеглав.

Также глава муниципалитета пригласил жителей посетить выставки.

Ранее мы рассказывали о том, что очередную партию гуманитарного груза отправят из Лосино-Петровского в зону СВО.