Очередную партию гуманитарного груза отправят из Лосино-Петровского в зону СВО

Прием провела депутат Гузаль Данилова. Ей направили письмо, в котором попросили посодействовать в сборе и отправке гуманитарной помощи для военнослужащих. Народный избранник разобрала ситуацию и пообещала оперативно решить этот вопрос в рамках партийных и государственных программ поддержки.

«Наша задача — быть рядом с людьми в любых ситуациях. Каждое обращение, каждая просьба — это ответственность, которую „Единая Россия“ берет на себя. Мы работаем для того, чтобы ни один вопрос граждан не остался без внимания», — подчеркнула Гузаль Данилова.

Партия «Единая Россия» в Лосино-Петровском продолжает работу с населением и оказывает поддержку всем, кому она необходима.