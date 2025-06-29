Глава Лосино-Петровского посетил волонтерскую организацию «Тыл добра»

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав посетил волонтерскую организацию «Тыл добра». Она оказывает всестороннюю поддержку нашим военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

Жители Лосино-Петровского, объединенные общим стремлением помочь, ежедневно работают над тем, чтобы облегчить жизнь защитникам Родины. Во время визита Сергей Джеглав вручил благодарственные письма и грамоты активистам добровольческих объединений.

Глава округа выразил глубокую признательность всем волонтерам за их неравнодушие, отзывчивость и самоотверженный труд, подчеркнув, что вклад каждого приближает победу нашей страны.