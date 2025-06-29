Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав посетил волонтерскую организацию «Тыл добра». Она оказывает всестороннюю поддержку нашим военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.
Жители Лосино-Петровского, объединенные общим стремлением помочь, ежедневно работают над тем, чтобы облегчить жизнь защитникам Родины. Во время визита Сергей Джеглав вручил благодарственные письма и грамоты активистам добровольческих объединений.
Глава округа выразил глубокую признательность всем волонтерам за их неравнодушие, отзывчивость и самоотверженный труд, подчеркнув, что вклад каждого приближает победу нашей страны.
Особенно значимым является участие детей, которые плетут браслеты с поддерживающими надписями для бойцов, напоминая им о том, что дома их ждут и любят.
«Желаю каждому волонтеру здоровья и неиссякаемой энергии. Дорогие жители, присоединяйтесь к добрым делам. Вместе мы победим!» — сказал Сергей Джеглав.
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Глава Лосино-Петровского посетил волонтерскую организацию «Тыл добра»