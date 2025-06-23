Глава Лосино-Петровского навестил семью героя СВО Эдуарда Кислякова

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав навестил семью погибшего участника специальной военной операции Эдуарда Кислякова. До мобилизации в сентябре 2022 года Эдуард проживал в поселке Свердловский и работал оперативным дежурным в полиции.

На фронте он служил стрелком мотострелкового отделения. 30 октября 2022 года, спасая сослуживцев во время минометного обстрела в селе Макеевка Луганской народной республики, Эдуард героически погиб. За мужество и самоотверженность он был посмертно награжден орденом Мужества.

В память о герое в свердловской школе № 2 была открыта «Парта Героя» с его именем, а на фасаде дома по улице Строителей, где он жил, установлена памятная доска.

Супруга Эдуарда, Серафима, обратилась за помощью в организации перевозки мебели на дачу и в запасе дров. Глава округа пообещал содействие в решении этих вопросов.

Сохранение памяти о подвигах героев специальной военной операции остается важной задачей для всего российского общества, а государство продолжает поддерживать семьи военнослужащих, отдавших жизнь за Родину.