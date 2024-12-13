Глава Лобни встретилась с семьями бойцов СВО в День героев Отечества

В День героев Отечества в Лобне состоялась встреча с матерями военнослужащих, мобилизованных в октябре 2022 года. Мероприятие прошло в городском центре поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Сыновья приглашенных женщин служат в разведке, где особенно необходимы современные технические средства. Глава города Анна Кротова передала для подразделения два квадрокоптера, приобретенные благодаря усилиям сотрудников администрации и комитета по управлению имуществом. Женщины выразили уверенность, что инициативу поддержат и городские предприятия, и неравнодушные жители.

С самого начала специальной военной операции в Лобне активно оказывают помощь военнослужащим и их семьям. Городская администрация, депутаты, волонтёры и общественные организации регулярно отправляют в зону СВО гуманитарную помощь: продукты питания, технику, медикаменты, средства гигиены, письма и рисунки от детей.

В 2023 году в Лобне было собрано более 60 тонн гуманитарной помощи. В рамках 11 акций «Доброе дело» добровольцы 19 раз выезжали в зону спецоперации с гуманитарными грузами, посетив Курскую, Белгородскую, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

«Перед Новым годом особенно много людей участвует в сборе помощи. Жители готовят сладости и подарки как для бойцов, так и для жителей приграничных территорий. Очень приятно видеть такой отклик и желание помочь», — отметила руководитель центра поддержки участников СВО Дарья Косых.

Центр поддержки участников СВО стал не только местом сбора гуманитарной помощи, но и пространством для общения родственников военнослужащих. Здесь они находят поддержку и благодарят всех неравнодушных жителей города за помощь их мужьям и сыновьям — искреннюю и бескорыстную.