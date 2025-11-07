Глава Лобни поучаствовала в мастер-классе по созданию экипировки для бойцов СВО

«Волонтеры Подмосковья» и «серебряные» добровольцы Лобни организовали мастер-класс по плетению маскировочных костюмов «Леший» для участников специальной военной операции. К мероприятию присоединились руководитель муниципалитета Анна Кротова и депутат Государственной думы Российской Федерации, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Маскировочные костюмы «Леший» изготавливают на специальном оборудовании. Оно отличается от станков для производства маскировочных сетей.

«Как подчеркнули добровольцы, каждый лоскуток ткани и каждая строчка в этих костюмах — это частичка тепла и поддержки, которую жители Лобни отправляют защитникам», — отметила в своем телеграм-канале Анна Кротова.