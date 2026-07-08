Глава Лобни подвела итоги работы за 2025 год

7 июля Анна Кротова представила ежегодный отчет о работе администрации. Главной темой доклада стала забота об участниках СВО и их семьях.

Доклад заслушали депутаты Государственной думы Денис Кравченко и Ирина Роднина, вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов, заместитель председателя правительства Московской области Михаил Хайкин, депутаты Московской областной Думы Денис Перепелицын и Михаил Мурзаков, а также жители округа.

Под кураторством администрации находятся более 350 семей участников СВО, для которых реализуются 77 мер поддержки — от выплат и льгот до реабилитации и трудоустройства. Активную помощь оказывают общественные организации: местный филиал Ассоциации ветеранов СВО объединил 42 человека, открыт филиал фонда «Защитники Отечества» при многофункциональном центре. За год собрано более 60 тонн гуманитарной помощи. Волонтеры совершили более 60 поездок в зону боевых действий. Анна Кротова поблагодарила всех, кто участвует в этой работе.

Также глава муниципалитета отчиталась о результатах в здравоохранении, образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве и благоустройстве. Она подчеркнула, что каждая победа — результат слаженной работы.