Глава Лобни Анна Кротова провела встречу с семьями бойцов СВО

Анна Кротова рассказала, что за чаепитием побеседовала с супругами военнослужащих о том, как женщины живут и справляются с проблемами, а также о том, в чем нуждаются бойцы в зоне СВО и какую конкретную помощь город может им оказать.

Руководитель муниципалитета также сообщила, что власти приобрели для участников СВО пять тепловизоров и два квадрокоптера. 28 февраля из отпуска в зону военных действий возвращается один из бойцов, который и передаст боевым товарищам технику.

Одна из участниц встречи поделилась, что ее супруг, который ранее служил танкистом и связистом, теперь состоит во вновь образованном подразделении специалистов по квадрокоптерам.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев ранее поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.