Глава ЛНР сообщил об обстреле Краснодона украинскими войсками перед переговорами

Сегодня украинские военные обстреляли город Краснодон в тылу Луганской Народной Республики, применив французские авиационные ракеты Storm Shadow. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале .

Удар пришелся по промышленной зоне, также пострадали жилые дома. По предварительным данным, есть жертвы среди гражданского населения.

«Преступный киевский режим использует дальнобойное европейское оружие», — написал Пасечник.

Он подчеркнул, что обстрел произошел накануне переговоров в Стамбуле. На месте происшествия работает глава Краснодонского муниципального округа Сергей Козенко, который организует помощь пострадавшим.

«Неспособные держать удар на поле боя, они поступают как настоящие террористы, воюя с гражданским населением», — добавил Пасечник.

Ранее Минобороны России назвали терактом украинскую атаку аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов.