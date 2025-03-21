Глава Люберец выступил перед жителями с отчетом за 2024 год

Руководитель муниципалитета Владимир Волков рассказал о результатах работы за прошедший год и планах на 2025-й. Отчет был посвящен важнейшим направлениям деятельности администрации.

Владимир Волков начал выступление с рассказа о мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей. В муниципалитете работают фонд «Защитники Отечества», Центр поддержки участников СВО и их семей, Комитет семей воинов Отечества и отделение Ассоциации ветеранов СВО. Власти поддерживают постоянную связь с родными и близкими бойцов.

Глава Люберец отметил, что сейчас округ активно готовится к главному празднику года — 80-летию Победы. «Чтобы героический подвиг наших земляков был увековечен, мы ведем работу по присвоению Люберцам звания „Город трудовой доблести“. По инициативе нашего президента всем

участникам Великой Отечественной войны присвоим звания „Почетный гражданин городского округа“», — рассказал Волков.

Большая работа была проведена в сферах здравоохранения и образования. При поддержке губернатора Подмосковья в жилом комплексе «Жулебино парк» открыты детская и взрослые поликлиники, в микрорайоне Зенино запустили подстанцию скорой помощи. В 2024 году в округе открылись сразу четыре большие школы на 4670 мест и шесть детских садов на 1430 мест.

Люберцы стали первыми в России где запустили большую программу по строительству современных быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов на территории школ. В рамках муниципально-частного партнерства при поддержке губернатора в муниципалитете открыты семь ФОКов.

В завершение своего выступления Владимир Волков поблагодарил жителей за активность и неравнодушие. «Каждый из вас, добросовестно делая свое дело, вносит вклад в нашу общую Победу. Обеспечивает движение Люберец вверх. И зная, что у меня такие земляки, как вы, я уверен — у нас все получится», — подчеркнул глава округа.